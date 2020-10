Resultado do Dia de Sorte 370: veja números sorteados do prêmio de R$ 250 mil

A Caixa Econômica Federal sorteia em São Paulo, na noite deste sábado, 17 de outubro, as dezenas do Dia de Sorte, concurso 370. O prêmio previsto em R$ 250 mil vai para as apostas que marcarem as sete dezenas sorteadas. Para acompanhar o resultado do Dia de Sorte, o jogador pode assistir a transmissão ao vivo no canal oficial da Caixa no Youtube.

Confira o resultado do Dia de Sorte 370.

A Caixa ainda não informou se houve alguma aposta que acertou todos os números. No concurso anterior, uma aposta de Fernandópolis (SP) acertou sozinha as sete dezenas do resultado do Dia de Sorte e levou um prêmio de R$ 443 mil.

Como receber o prêmio do Dia de Sorte?

Para receber o prêmio de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) do Dia de Sorte, o sortudo pode ir em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Porém, se o valor maior a retirada do prêmio só poderá ser feita nas agências da Caixa mediante apresentação do: bilhete premiado, R.G e C.P.F.

O apostador tem até 90 dias corridos, contados a partir da data do sorteio, para buscar o prêmio. Caso o valor não seja sacado, será repassado ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Qual a probabilidade de acertar o resultado do Dai de Sorte?

A probabilidade de uma aposta marcar o resultado do Dia de Sorte, e levar o prêmio máximo com o jogo simples, é de uma em 2,6 milhões segundo informações da Caixa. Contudo, nesta modalidade é possível adicionar dezenas no volante pagando mais pelo jogo. Dessa forma, a chance de uma aposta com 15 números acertar o resultado é de uma em 408.

