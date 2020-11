Resultado do Dia de Sorte 381 de hoje [12]; veja as dezenas

O resultado do Dia de Sorte 381 de hoje (12) pode pagar R$ 500 mil para o apostador que acertar as 7 dezenas premiadas. O sorteio será realizado às 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Os números sorteados e os ganhadores em tempo real estarão disponíveis a partir das 20h pela Caixa. Fique de olho aqui no Jornal DCI para acompanhar o resultado do Dia de Sorte 381.

Como receber o prêmio do Dia de Sorte de hoje?

Se hoje for o seu dia de sorte e você garantir algum prêmio no sorteio desta noite, o resgate pode ser feito nas casas lotéricas ou agências da Caixa. Os prêmios com valor maior do que R$ 1.332,78 só podem ser movimentados nas agências.

Além disso, você precisa levar o bilhete premiados e os documentos pessoais. O tempo de resgate do prêmio é de até 90 dias. Portanto, fique de olho no seu bilhete.

Quando são os sorteios do Dia de Sorte?

Os sorteios do Dia de Sorte acontecem três vezes por semana: às terças e quintas-feiras e também aos sábados. Sempre às 20h. Ademais, há transmissão ao vivo pela internet, por meio das redes sociais da Caixa e da RedeTV.

Resultados anteriores

Primeiramente, confira o resultado do Dia de Sorte concurso 380: 26-31-22-17-28-15-05 | Mês da sorte: junho.

Em seguida, o resultado do concurso 379. Os números sorteados foram: 03 07 14 21 24 26 27/ Mês da Sorte – Março.

Logo após, veja o o resultado do concurso 378: 23-11-25-13-21-18-27 – Mês da sorte: AGOSTO.

Por fim, veja o resultado do concurso 377. Veja os números: 01-11-12-13-17-29-31/ Mês da Sorte – Outubro.

Além disso, os resultados anteriores podem ser visto aqui.