Resultado do Dia de Sorte 385 de hoje, 21/11/20; prêmio é de R$ 650 mil

O Resultado do Dia de Sorte 385, que pode pagar prêmio de R$ 650 mil, será divulgado a partir das 20 horas deste sábado, dia 21 de novembro. Para levar a bolada, o apostador deve acertar as 7 dezenas do jogo. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo e pode ser acompanhado ao vivo.

Ganhadores em tempo real do Dia de Sorte 385

Veja o resultado do Dia de Sorte 385 de hoje: 15-06-07-14-31-22-04. Mês da sorte: junho.

Resultados anteriores do Dia de Sorte

O resultado do Dia de Sorte 384: 26 03 06 09 10 02 15 Mês da sorte: Maio.

Resultado do Dia de Sorte 383: 22-30-11-02-09-24-16. Mês da sorte: Março.

Resultado do Dia de Sorte 382. Números sorteados: 10-20-28-26-22-13-17. Mês da sorte: junho.

Resultado do Dia de Sorte 381. Número sorteados: 29-24-15-22-16-14-17. Mês da sorte: dezembro.

Ademais, confira também o resultado do Dia de Sorte concurso 380: 26-31-22-17-28-15-05. Mês da sorte: junho.

Logo após, veja o resultado do concurso 379. Os números sorteados foram: 03-07-14-21-24-26-2. Mês da Sorte: março.

Por fim, veja o o resultado do concurso 378: 23-11-25-13-21-18-27 – Mês da sorte: AGOSTO.

Além disso, os resultados anteriores podem ser visto aqui.

Como receber o prêmio do Dia de Sorte de hoje?

Dependendo do resultado do Dia de Sorte 385 de hoje, o apostador campeão vai precisar ir até uma lotérica credenciada para retirar o prêmio de até R$ 1.332,78.

Se o jogador campeão estiver com a sorte grande e garantir uma bolada ainda maior, o valor só pode ser movimentado em uma das agências da Caixa. Portanto, não se esqueça de levar o bilhete premiado, RG e CPF.

Atenção, pois o prêmio do resultado da Dia de Sorte 385 tem um prazo. O apostador pode buscar o valor premiado em até 90 dias depois da data do sorteio do concurso.

Caso isso não aconteça, o valor vai para o tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Portanto, fico atento ao seu bilhete!