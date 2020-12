Resultado do Dia de Sorte 396 de hoje (17/12); veja as dezenas sorteadas

O resultado do Dia de Sorte 396 desta quinta-feira (17/12), que pode pagar o prêmio de R$ 1,4 milhão, será divulgado a partir das 20 horas. Para levar a bolada, o apostador deve acertar as 7 dezenas do jogo. O sorteio ocorre no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado do Dia de Sorte 396 em tempo real

O resultado do Dia de Sorte 396 aparecerá aqui durante o sorteio ao vivo.

Como receber o prêmio do Dia de Sorte de hoje?

Caso você seja o apostador sortudo de hoje e acertar o resultado do Dia de Sorte 396, há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. É importante frisar que o ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

Resultados anteriores do Dia de Sorte

Veja o resultado do Dia de Sorte 395. Os números sorteados foram: 30 – 16 – 31 – 21 – 08 – 25 – 14. Mês da sorte: agosto.

Veja o resultado do Dia de Sorte 394. Os números sorteados foram: 02 – 05 – 08 – 01 -24 – 25 – 15. Mês da sorte: maio.

Veja o resultado do Dia de Sorte 393. Os números sorteados foram: 28 – 13 – 21 – 23 – 19 – 06 – 27. Mês da sorte: março.

Veja o resultado do Dia de Sorte 392. Os números sorteados foram: 10 – 22 – 24 -28 – 04 – 03 – 18. Mês da sorte: outubro.

Veja o resultado do Dia de Sorte 391. Os números sorteados foram: 05-07-10-11-13-17-23. Mês da sorte: setembro.

A gravação do sorteio fica disponível no perfil da Caixa no Youtube.