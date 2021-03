Resultado do Dia de Sorte 425: números de terça-feira (02/03/2021)

O resultado do Dia de Sorte 425 desta terça-feira, dia 02 de março, saiu às 20 horas. As dezenas sorteadas foram: 21 26 19 31 16 18 29. O mês da sorte foi: junho

O prêmio de hoje está estimado em R$ 200 mil para quem acertar todos os números do jogo.

Resultado do Dia de Sorte de terça-feira

Os apostadores podem conferir se acertaram as dezenas e se faturaram o prêmio do resultado do Dia de Sorte 425 também em Loterias Caixa.

Todos os resultados do Dia de Sorte

Concurso: 424 – 27/02/2021 – 1 ganhador

01 06 11 13 23 25 31

Mês da Sorte: novembro.

06 25 11 19 09 22 14

Mês da sorte: agosto

Concurso: 420 – 18/02/2021 – Acumulou

09 14 10 25 05 16 01

Mês da sorte: Setembro

Concurso: 419 – 13/02/2021 – Acumulou

02 03 10 13 17 24 31

Mês da sorte: Setembro

Concurso: 418 – 11/02/2021 – Acumulou

07 09 20 23 25 27 31

Mês da sorte: Outubro

Concurso: 417 – 09/02/2021 – Acumulou

03 19 17 11 08 26 21

Mês da sorte: Agosto

Concurso: 416 – 06/02/2021 – 1 ganhador