Resultado do Dia de Sorte 433: números do prêmio de R$ 200 mil

Neste sábado, dia 20 de março, o resultado do Dia de Sorte 433 pode entregar um prêmio de R$ 200 mil para quem acertar todas as dezenas premiadas. Os números do sorteio de hoje serão sorteados a partir das 20 horas. Os números sorteados no resultado do Dia de Sorte 433 foram: Resultado do Dia de Sorte de hoje O rateio do resultado do Dia de Sorte 433 será divulgado em Loterias Caixa. Ganham prêmios os apostadores que acertarem de 4 a 7 números ou o mês da sorte na modalidade. Não existindo aposta premiada em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa, a de 7 acertos. Premiação do Dia de Sorte

A premiação bruta do Dia de Sorte equivale a 43.35% da arrecadação por concurso. A partir desse percentual são deduzidos os montantes destinados ao pagamento da premiação fixa, sendo: R$ 2,00 para aposta com o Mês da Sorte sorteado; R$ 4,00 para as apostas com 4 números sorteados; e R$ 20,00 para as apostas com 5 números sorteados.

Feita a apuração dos prêmios fixos, o valor restante é destinado as demais faixas: 70% entre os acertadores de 7 números e 30% entre os acertadores de 6 números.

O prêmio para quem acerta do Mês de Sorte é independente e cumulativo em relação à demais faixas.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento Estudantil.