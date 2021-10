Resultado do Dia de Sorte 519 de hoje, sábado (16/10/21)

Neste sábado, 16 de outubro, ocorreu o sorteio do resultado do Dia de Sorte concurso 519 no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Os apostadores já podem saber se acertaram os números e ganharam o prêmio acumulado em R$ 1,7 milhão.

Resultado do Dia de Sorte concurso 519 de sábado

Veja os números do resultado do Dia de Sorte de hoje: 08-09-12-13-16-19-24.

O Mês da Sorte é: Novembro.

Premiação do Dia de Sorte

O prêmio principal sai para o bilhete que tiver as sete dezenas do resultado do Dia de Sorte 519. Se houver mais de um acertador das sete dezenas, a bolada principal será dividida igualmente entre as partes.

Também faturam as apostas que acertarem quatro, cinco, seis e/ ou o Mês da Sorte. Nas três faixas são pagas quantias ficas de: R$ 2,00 para o Mês da Sorte, R$ 4,00 para quatro números e R$ 20,00 para cinco números.

Como receber o prêmio?

Todos os apostadores que acertarem totalmente ou parcialmente o resultado do Dia de Sorte concurso 519 de hoje pode receber o prêmio em agências da Caixa. Quantias de até R$ 1.903,98 podem ser resgatadas em casas lotéricas.

Ganhadores de apostas online conseguem também solicitar a transferência do valor para uma conta do Mercado Pago. O prazo para todos os sortudos realizarem o resgate é de 90 dias corridos contados a partir do sorteio do Dia de Sorte.

Últimos resultados do Dia de Sorte

Resultado do Dia de Sorte concurso 518, quinta-feira (14/10). Os números sorteados foram: 05-10-11-16-18-24-25/ Mês da Sorte – Novembro.

Resultado do Dia de Sorte concurso 517, sábado (09/10). Os números sorteados foram: 10-11-21-22-27-29-30/ Mês da Sorte – Janeiro.

Resultado do Dia de Sorte concurso 516, quinta-feira (07/10). Os números sorteados foram: 01-11-15-17-22-26-27/ Mês da Sorte – Abril.

Resultado do Dia de Sorte concurso 515, terça-feira (05/10). Os números sorteados foram: 05-07-14-15-18-20-24/ Mês da Sorte – Março.

Resultado do Dia de Sorte concurso 514, sábado (02/10). Os números sorteados foram: 01-02-05-08-15-17-18/ Mês da Sorte – Maio.

