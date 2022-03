Resultado do Dia de Sorte 575 de hoje, sábado (05/03)

A Caixa divulga os números do resultado do Dia de Sorte concurso 575 neste sábado, 05 de março. O apostador que acertar as dezenas, sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo, pode ganhar o prêmio estimado em R$ 500 mil.

Resultado do Dia de Sorte 575 de sábado

Além do prêmio principal, os jogadores podem faturar marcando quatro, cinco, seis e/ou o Mês da Sorte sorteado. Veja o resultado do Dia de Sorte 575 e quantos números acertou: 03-04-06-10-12-14-23/Mês da Sorte – Abril.

Para faturar o prêmio principal, é necessário marcar todas as sete dezenas. Se houver mais de um sortudo, a Caixa divide a quantia igualmente entre as partes.

Em três faixas são pagas quantias fixas de: R$ 2,00 para o Mês da Sorte, R$ 4,00 para quatro números e R$ 20,00 para cinco números. O restante do total destinado à premiação vai para as demais faixas: 67% para a faixa de sete acertos e 30% para a faia de seis acertos.

Mas o que acontece se nenhuma aposta acertar o resultado do Dia de Sorte 575 em qualquer uma das categorias. Nesse caso, os valores serão acumulados para o próximo concurso, na primeira faixa, de sete acertos. O Mês da Sorte é uma premiação independente e, portanto, pode acumular como as demais faixas.

Para uma pessoa acertar o resultado do Dia de Sorte concurso 575 apostando com o jogo simples, a chance é de uma em 2.629.575. Mas já com um jogo de 15 dezenas (máximo permitido), a probabilidade é de uma em 408.

Nas demais faixas a chance é de uma em: 15,6 mil para seis acertos, 453 para cinco acertos, 37 para quatro acertos e 12 para o Mês da Sorte.

