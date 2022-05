Resultado do Dia de Sorte 602: concurso desta terça-feira, 10 de maio

Saiba quais as dezenas sorteados no Resultado do Dia de Sorte, concurso de número 602

Você está com sorte no dia de hoje? Na noite desta terça-feira, 10 de maio, foram sorteadas as dezenas do concurso Dia da Sorte. Realizado pela Caixa Econômica Federal, o certame está em sua edição de número 602. Então, para saber o resultado do Dia de Sorte 602, siga lendo esta matéria e boa sorte!

Veja se você foi o grande vencedor do Dia de Sorte. O vencedor do prêmio pode levar cerca de R$ 1 milhão no concurso desta terça , 10 de maio.

Os números sorteados hoje foram: em breve.

Resultado do Dia da Sorte 602

Veja se hoje é mesmo o seu Dia de Sorte e cheque os sete números sorteados agora: em breve.

O mês da Sorte sorteado foi:

Premiação do Dia de Sorte

Parte dos acertadores recebe como premiação quantias fixas de acordo com seus respectivos acertos.

Quem acerta o Mês da Sorte, recebe o valor de R$ 2,00. Já a premiação referente a quantidade de números cravados é de R$ 4,00, para apostadores que marcam corretamente quatro números, e de R$ 20,00 para aqueles que preenchem cinco números sorteados.

A maior parte do montante é destinado justamente para recompensar quem acerta seis ou sete dezenas. Assim, a premiação restante é dividida no seguinte modelo: 67% para os jogadores da faixa de sete acertos e 30% para os que conseguem cravar seis numerais.

No entanto, é possível que nenhum jogador acerte o resultado do Dia de Sorte nas faixas existentes. Em circunstâncias como estas, o prêmio arrecadado segue acumulado para o certame seguinte, com o intuito de recompensar a primeira faixa, ou seja, a de sete dezenas acertadas.

O Mês da Sorte funciona como as demais fatias de premiação, podendo também acumular. Nesta opção, o jogador escolhe entre os meses de janeiro e dezembro com qual ele quer concorrer.

O que precisa fazer o ganhador do Dia da Sorte?

Além de acertar as dezenas sorteadas, o ganhador do concurso Dia da Sorte deve estar atento aos passos seguintes para resgatar o valor ganho.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio pode ser resgatado de maneira online ou em qualquer lotérica credenciada ou em agências da caixa da sua cidade. Mas, as opções dependem do valor do prêmio resgatado.

Quantias superiores a R$ 1.903,98 devem ser resgatadas nas agências e lotéricas, apenas. Para os valores superiores a R$10 mil, são pagos somente dois dias depois da apresentação do participante na agência da Caixa.

Outra opção para os ganhadores de apostas online, é solicitar a transferência do valor para uma conta do Mercado Pago.

O prazo para todos os vencedores resgatarem o valor é de 90 dias corridos contados a partir do sorteio do resultado do Dia de Sorte 602.

