Resultado do Dia de Sorte 605: premiação está estimada em R$ 150 mil

Resultado do Dia de Sorte 605, concurso de terça-feira, 17 de maio

Resultado do Dia de Sorte 605, concurso de terça-feira, 17 de maio

Será que você vai ser o sortudo do dia de hoje? Nesta terça-feira, dia 17, ocorre o concurso Dia de Sorte, realizado pela Caixa Econômica Federal. Continue lendo para saber se você foi o felizardo a cravar o resultado do Dia de Sorte 605.

O vencedor do concurso desta terça-feira pode levar R$ 150.000,00 para casa.

Veja o resultado do Dia de Sorte 605

Chegou a hora de conferir os sete números sorteados e ver se foi a sua vez de ganhar. Os números sorteados no resultado do Dia de Sorte 605 foram: em breve.

Veja aqui a transmissão em tempo real do sorteios das Loterias Caixa: em breve.

Como funciona a premiação do Dia de Sorte

Neste concurso, apostadores com 4 ou 5 acertos recebem quantias fixas, assim como quem acerta o Mês da Sorte. Após deduzir esses valores, a maior parte do percentual destinado à premiação vai para quem acerta sete números. A divisão é feita da seguinte forma:

70% para os apostadores da faixa de sete acertos;

30% para os que conseguem acertar seis números

Mas também existem outras formas de ganhar. Quem acerta o Mês da Sorte recebe a quantia de R$ 2,00. Os apostadores que marcam corretamente quatro números ganham R$ 4,00, enquanto os que preenchem cinco números sorteados levam R$ 20,00.

Mas, como na maioria dos demais jogos, é possível que ninguém acerte os resultados do Dia de Sorte. Se este for o caso, o prêmio acumula para a primeira faixa do certame seguinte, ou seja, aquela que corresponde a sete dezenas acertadas.

Último sorteio do Dia de Sorte

Na premiação que aconteceu no dia 14 de maio, um apostador de Santo Antônio do Pinhal, em São Paulo, garantiu os sete acertos e levou o prêmio de R$ 1.709.850,82 para casa.

Outras 69 apostas alcançaram seis acertos e ganharam o valor de R$ 2.064,84. Com cinco acertos, 2.575 apostas ganhadoras levaram R$ 20,00. Para finalizar, 31.187 jogadores com quatro acertos ganharam R$ 4,00.

Acompanhe os resultados dos concursos do Dia de Sorte no DCI. Para saber como foram os sorteios passados, clique aqui. Já para acompanhar os demais resultados das Loterias Federais, aproveite para acessar a aba com todos os sorteios da Caixa.