Confira se você foi o sortudo da vez aqui no Jornal DCI, a realização do concurso acontece no espaço loterias caixa.

O resultado do Dia de Sorte concurso 352 , que pode pagar prêmio de R$ 800 mil, será divulgado a partir das 20 horas deste sábado (05). Para levar a bolada, o apostador deve acertar as 7 dezenas do jogo e o “Mês de Sorte”. O Dia de Sorte é a loteria onde você aposta seus números da sorte. De acordo com as Loterias Caixa.

Números sorteados: 05-11-18-22-12-26-15

Mês da Sorte: Agosto

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Clique e confira os vencedores do resultado do Dia de Sorte

Ganhadores em tempo real acesse:

Você também vai gostar de ler:

Como jogar – Resultado do Dia de Sorte concurso 352

No Dia de Sorte concurso 349 basta escolher de 7 a 15 números dos 31 disponíveis para apostar e além disso mais 1 “Mês de Sorte”. A aposta mínima é de 7 dezenas, mas é possível apostar mais, até 15 dezenas, entretanto o “Mês de Sorte” é apenas um.

Também há a opção da Surpresinha, em que o sistema escolhe os números para apostar e/ou a Teimosinha na qual é possível fazer apostas em outros concursos com a mesma cartela, por até 3, 6, 9 ou 12 concursos contínuos.

Recebimento de prêmios – resultado do Dia de Sorte concurso 352

O prêmio bruto corresponde a 43.35% da arrecadação. Do percentual da premiação, é deduzido o montante destinado ao pagamento dos prêmios fixos e é dividido do seguinte modo:

70% entre os acertadores de 7 números

30% entre os acertadores de 6 números

Já a premiação do “Mês de Sorte” é independente e cumulativa em relação à demais faixas.

Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido for superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento é realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

Apostas

O preço da aposta mínima com 7 números e 1 “Mês de Sorte” é de R$ 2,00, entretanto quanto mais dezenas na aposta maior o valor, podendo ser até 15 dezenas e 1 “Mês de Sorte” que custa R$ 12.870,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Desse modo, após esse prazo, os valores vão ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento Estudantil.