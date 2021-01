Resultado do Dia de Sorte: veja as dezenas sorteadas (23/01/2021)

O resultado do Dia de Sorte, concurso 410, deste sábado, dia 23 de janeiro, que pode pagar o prêmio de R$ 600 mil, será divulgado a partir das 20 horas, em sorteio no no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Para levar o super prêmio, o apostador deve acertar as 7 dezenas do jogo. Acompanhe se você acertou o resultado também em Loterias Caixa.

As dezenas dos resultado do Dia de Sorte concurso 410 foram: 12 06 27 18 14 16 31, Mês da sorte: setembro.

O prêmio do Dia de Sorte concurso 410 pode ser resgatado de duas maneiras. Primeiro, caso a quantia seja menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. Por outro lado, os valores acima só podem ser movimentados em uma Agência da Caixa.

O ganhador necessita apresentar os documentos de identificação pessoal como RG e CPF e também o bilhete premiado em todos os casos. Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.

Leia mais informações sobre como receber o prêmio da Loteria por aqui.

Outros resultados do Dia de Sorte; veja os ganhadores

As dezenas sorteadas no resultado do Dia de Sorte 409, de 21 de janeiro (21/01/2021), foram: 31 28 10 24 14 16 30. Mês da sorte: janeiro.

As dezenas sorteadas no resultado do Dia de Sorte 408, de 19 de janeiro (19/01/2021), foram: 29 17 25 10 14 20 27. Mês da sorte: outubro.

Os números sorteados no resultado do Dia de Sorte 407, de 16 de janeiro (16/01/2021) f, foram: 04 05 12 13 16 25 26. Mês da sorte: fevereiro.

As dezenas sorteadas no resultado do Dia de Sorte 406, de 14 de janeiro (14/01/2021) f, foram: 20 19 22 15 01 10 11. Mês da sorte: agosto.

Os números sorteados no resultado do Dia de Sorte Concurso 405 de terça, 12 de janeiro (12/01/2021), foram: 04 05 07 11 13 18 30. Mês da Sorte: dezembro

Resultado da loteria Dia de Sorte Concurso 404 de sábado, 9 de janeiro (09/01/2021). Os números sorteados foram: 01 02 09 14 16 25 29. Mês da Sorte: novembro

Os números sorteados no resultado do Dia de Sorte Concurso 403 de quinta, 7 de janeiro (07/01/2021). Os números sorteados foram: 04 09 11 25 26 29 30. Mês da Sorte: abril

Os números sorteados no resultado do Dia de Sorte Concurso 402 de terça, 5 de janeiro (05/01/2021). Os números sorteados foram: 01 03 05 07 20 22 29. Mês da Sorte: março

A gravação do sorteio fica disponível no perfil da Caixa no Youtube.

Dia de Sorte

O Dia de Sorte é uma modalidade em se sorteia números e um mês da sorte – que corresponde aos meses do ano. O jogador precisa marcar no volante, composto por 31 dezenas, de sete a 15 números e escolher um Mês de Sorte.

Os sorteio da modalidade ocorrem às terças e quintas-feiras e também aos sábados, a partir das 20h.