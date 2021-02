Resultado do Dia de Sorte concurso 419 (13/02); veja as dezenas

Os apostadores podem conferir o resultado do Dia de Sorte concurso 419, deste sábado (13), a partir das 20 horas. O prêmio para quem acertar as sete dezenas sorteadas está acumulado e estimado em R$ 600 mil.

Acompanhe aqui as dezenas sorteadas no resultado do Dia de Sorte concurso 419.

Concurso: 418 – 11/02/2021 – Acumulou

07 09 20 23 25 27 31

Mês da sorte: Outubro

Concurso: 417 – 09/02/2021 – Acumulou

03 19 17 11 08 26 21 Mês da sorte: Agosto Concurso: 416 – 06/02/2021 – 1 ganhador

13 03 08 11 30 24 23

Mês da sorte: Outubro.

Concurso: 415 – 04/02/2021 – Acumulou

04 27 29 10 14 08 20

Mês da sorte: Fevereiro.

Concurso: 414 – 02/02/2021 (Terça) – 1 ganhador

02 11 17 20 28 30 31

Mês da Sorte: Março

Concurso: 413 – 30/01/2021 (Sábado) – Acumulou

03 06 09 12 16 21 22

Mês da Sorte: Março

Concurso: 412 – 28/01/2021 (Quinta) – Acumulou

04 09 10 12 13 19 21

Mês da Sorte: Janeiro

Concurso: 411 – 26/01/2021 (Terça) – 1 ganhador

03 04 08 11 19 26 27

Mês da Sorte: Janeiro

Concurso: 410 – 23/01/2021 (Sábado) – Acumulou

06 12 14 16 18 27 31

Mês da Sorte: Setembro

Concurso: 409 – 21/01/2021 (Quinta) – Acumulou

10 14 16 24 28 30 31

Mês da Sorte: Janeiro

Concurso: 408 – 19/01/2021 (Terça) – Acumulou

10 14 17 20 25 27 29

Mês da Sorte: Outubro

Concurso: 407 – 16/01/2021 (Sábado) – 1 ganhador

04 05 12 13 16 25 26

Mês da Sorte: Fevereiro

Concurso: 406 – 14/01/2021 (Quinta) – Acumulou

01 10 11 15 19 20 22

Mês da Sorte: Agosto

Concurso: 405 – 12/01/2021 (Terça) – Acumulou

04 05 07 11 13 18 30

Mês da Sorte: Dezembro

Concurso: 404 – 09/01/2021 (Sábado) – Acumulou

01 02 09 14 16 25 29

Mês da Sorte: Novembro

Concurso: 403 – 07/01/2021 (Quinta) – 1 ganhador

04 09 11 25 26 29 30

Mês da Sorte: Abril

Concurso: 402 – 05/01/2021 (Terça) – 1 ganhador

01 03 05 07 20 22 29

Mês da Sorte: Março

Sorteio do Dia de Sorte

O jogo do Dia de Sorte custa R$ 2,00 e é uma das modalidades lotéricas mais baratas das Loterias Caixa. Toda terça, quinta e sábado tem sorteio, sempre às 20 horas.