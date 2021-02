Mês da sorte: Agosto

Concurso: 416 – 06/02/2021 – 1 ganhador

13 03 08 11 30 24 23

Mês da sorte: Outubro.

Concurso: 415 – 04/02/2021 – Acumulou

04 27 29 10 14 08 20

Mês da sorte: Fevereiro.

Concurso: 414 – 02/02/2021 (Terça) – 1 ganhador

02 11 17 20 28 30 31

Mês da Sorte: Março

Concurso: 413 – 30/01/2021 (Sábado) – Acumulou

03 06 09 12 16 21 22

Mês da Sorte: Março

Concurso: 412 – 28/01/2021 (Quinta) – Acumulou

04 09 10 12 13 19 21

Mês da Sorte: Janeiro

Concurso: 411 – 26/01/2021 (Terça) – 1 ganhador

03 04 08 11 19 26 27

Mês da Sorte: Janeiro

Como funcionam as faixas de premiação do Dia de Sorte?

O prêmio bruto do Dia de Sorte corresponde a 43.35% da arrecadação do concurso. Deste percentual da premiação, é retirado o valor destinado ao pagamento dos prêmios fixos, sendo R$ 2,00 para aposta com o Mês da Sorte; R$ 4,00 para as apostas com 4 números sorteados; e R$ 20,00 para as apostas com 5 números sorteados.

Feita a distribuição dos ganhadores dos prêmios fixos, o valor restante é destinado as demais faixas. Com isso, 70% entre os acertadores de 7 números e 30% entre os acertadores de 6 números.

A premiação do Mês de Sorte é independente e cumulativa em relação à demais faixas.