Resultado do Dia de Sorte concurso 422; veja as dezenas premiadas

O resultado do Dia de Sorte concurso 422 desta terça-feira, dia 23 de fevereiro, saiu às 20 horas. As dezenas sorteadas foram: 24 28 06 31 07 27 19. Mês da sorte: junho.

O prêmio do concurso de hoje está acumulado em R$ 1,4 milhão e pode sair para quem acertar todos os números do sorteio.

Acompanhe aqui se você ganhou prêmios com os resultados das loterias.

Concurso: 421 – 20/02/2021 – Acumulou

06 25 11 19 09 22 14

Mês da sorte: agosto

Concurso: 420 – 18/02/2021 – Acumulou

09 14 10 25 05 16 01

Mês da sorte: Setembro

Concurso: 419 – 13/02/2021 – Acumulou

02 03 10 13 17 24 31

Mês da sorte: Setembro

Concurso: 418 – 11/02/2021 – Acumulou

07 09 20 23 25 27 31

Mês da sorte: Outubro

Concurso: 417 – 09/02/2021 – Acumulou

03 19 17 11 08 26 21

Mês da sorte: Agosto

Concurso: 416 – 06/02/2021 – 1 ganhador

13 03 08 11 30 24 23

Mês da sorte: Outubro.

Concurso: 415 – 04/02/2021 – Acumulou

04 27 29 10 14 08 20

Mês da sorte: Fevereiro.

Concurso: 414 – 02/02/2021 (Terça) – 1 ganhador

02 11 17 20 28 30 31

Mês da Sorte: Março

Concurso: 413 – 30/01/2021 (Sábado) – Acumulou

03 06 09 12 16 21 22

Mês da Sorte: Março

Concurso: 412 – 28/01/2021 (Quinta) – Acumulou

04 09 10 12 13 19 21

Mês da Sorte: Janeiro

