Resultado do Dia de Sorte de ontem (09/01/21), concurso 404

O resultado do Dia de Sorte de ontem, dia 9 de janeiro, acumulou. O prêmio foi para R$ 450 mil no próximo sorteio. As dezenas sorteadas no resultado do Dia de Sorte 404 foram: 25 09 29 02 01 16 14. Mês da sorte: novembro.

O próximo sorteio do Dia de Sorte concurso 405 será na terça-feira (12). A aposta simples de cinco números sai por R$ 2 e pode ser feita em lotéricas, app ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Demais faixas de premiação do Dia de Sorte de ontem

7 acertos – Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 6 acertos – 47 apostas ganhadoras, R$ 1.985,42;

5 acertos – 1.603 apostas ganhadoras, R$ 20,00;

4 acertos – 19.939 apostas ganhadoras, R$ 4,00.

Chance de ganhar no Dia de Sorte

Para saber qual a chance de acertar, é preciso que o jogador fique atento às probabilidades. No Dia de Sorte, para uma pessoa ganhar o prêmio máximo apostando com o jogo simples é de uma em 2.629.575.

Porém, se forem adicionadas mais dezenas no jogo, as chances de levar o prêmio máximo aumentam.

seis números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 15.890.700;

sete números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 2.270.100;

oito números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 567.525;

nove números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 189.175;

10 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 75.670;

11 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 34.395;

12 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 17.197;

13 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 9.260;

14 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 5.291;

15 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 3.174.

Como receber o prêmio do Dia de Sorte de ontem?

Caso você seja o apostador sortudo de hoje e acertar o resultado do Dia de Sorte 404, há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. É importante frisar que o ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

