Resultado do Dia de Sorte de ontem (20/02), concurso 421

O resultado do Dia de Sorte de ontem (20/2) não teve ganhadores na faixa principal. As dezenas sorteadas foram: 06 25 11 19 09 22 14. O mês da sorte foi: agosto. Sem ganhadores, o prêmio principal do sorteio acumulou e agora vale R$ 1,4 milhão.

Resultado do Dia de Sorte de ontem

Ninguém acertou a faixa principal no resultado do Dia de Sorte de ontem. O jogo, no entanto, pagou diversos prêmios nas faixas de menor valor. Confira:

7 acertos – Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 6 acertos – 76 apostas ganhadoras, R$ 1.658,04

5 acertos – 2.716 apostas ganhadoras, R$ 20,00

4 acertos – 28.947 apostas ganhadoras, R$ 4,00

Confira mais informações em Loterias Caixa.

Quando é o próximo sorteio do Dia de Sorte?

O próximo concurso do Dia de Sorte será na terça-feira, dia 23 de fevereiro, às 20 horas. O prêmio será de R$ 1,4 milhão na faixa principal de prêmios do sorteio. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio e o valor da aposta mínima, de sete números, é de R$ 2,00.

Para jogar é bem simples, bastar escolher de sete a 15 números dentre os 31 disponíveis e o Mês de Sorte. Os sorteios são realizados na terças e quintas-feiras e aos sábados às 20 horas.

Caso nenhuma aposta seja premiada em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa, a de sete acertos. As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

As chances de ganhar os prêmios do sorteio aumentam pagando um valor maior. É possível escolher até 15 números no volante.

O prêmio bruto do sorteio do Dia de Sorte é equivalente a 43.35% da arrecadação. Do percentual destinado a premiação, é deduzido o montante destinado ao pagamento dos prêmios fixos e é dividido do seguinte modo: