Resultado do Dia de Sorte de ontem (20/03/21), concurso 433

Nenhum apostador conseguiu acertar o resultado do Dia de Sorte de ontem, dia 20 de março. Com isso, o prêmio acumulou e agora vale R$ 350 mil no próximo sorteio. As dezenas premiadas foram: 01 06 07 19 25 27 31. Já o mês da sorte do jogo foi setembro.

Teve ganhador no resultado do Dia de Sorte de ontem?

Segundo as Loterias Caixa, outras apostas acertaram parcialmente o resultado do Dia de Sorte de ontem:

7 acertos – Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 6 acertos – 52 apostas ganhadoras, R$ 1.366,85;

5 acertos – 1.583 apostas ganhadoras, R$ 20,00;

4 acertos – 17.245 apostas ganhadoras, R$ 4,00;

Mês da sorte – 65.838 apostas ganhadoras, R$ 2,00.

Os apostadores que faturaram prêmios no valor bruto acima de R$ 1.903,98, acertando o resultado do Dia de Sorte de ontem, devem receber os valores nas agências da Caixa. Quem recebeu algum valor abaixo, pode movimentar o dinheiro nas unidades lotéricas.

Quando é o próximo sorteio do Dia de Sorte?

O próximo concurso do Dia de Sorte será na terça-feira (23) e os jogos podem ser feitos até às 19h. O prêmio estimado é de R$ 350 mil para quem acertar as dezenas premiadas. O valor da aposta mínima, de sete números, é de R$ 2,00.

Para jogar é bem simples, bastar escolher de sete a 15 números dentre os 31 disponíveis e o Mês de Sorte. Os sorteios são realizados na terça-feira, quinta-feira e sábado às 20h.

Caso nenhuma aposta seja premiada em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa, a de sete acertos. As apostas podem ser feitas nas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa.

Acompanhe a gravação dos sorteios no Youtube da Caixa.