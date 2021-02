Resultado do Dia de Sorte de ontem (6/2/2021), concurso 416

Uma aposta acertou o resultado do Dia de Sorte de ontem e faturou R$ 414.149,89. O prêmio do sorteio estava acumulado.

Até o fechamento desta matéria, a CAIXA não divulgou a cidade da aposta vencedora.

Os números do resultado do Dia de Sorte 416 foram: 13 03 08 11 30 24 23. Mês da sorte: outubro.

Teve ganhador no resultado do Dia de Sorte de ontem?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Uma aposta faturou sozinha mais de R$ 400 mil no resultado do Dia de Sorte de ontem. Além disso, nas demais faixas de premiação, a modalidade lotérica pagou diversos outros prêmios. Confira:

Com 6 acertos, 70 apostas ganharam R$ 1.379,04. Já com 5 acertos, 2.091 apostas ganharam R$ 20,00. Por fim, com 4 acertos, 23.515 apostas ganhadoras levaram R$ 4.

7 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 414.149,89;

6 acertos – 70 apostas ganhadoras, R$ 1.379,04;

5 acertos – 2.091 apostas ganhadoras, R$ 20,00;

4 acertos – 23.515 apostas ganhadoras, R$ 4,00.

Os apostadores sortudos que faturaram prêmios no valor bruto acima de R$ 1.903,98 devem receber os valores nas agências da Caixa. Quem recebeu algum valor abaixo, pode movimentar o dinheiro nas unidades lotéricas.

Quando é o próximo sorteio do Dia de Sorte?

Os apostadores interessados em apostar no próximo concurso do Dia de Sorte podem fazer os jogos até às 20h da próxima terça-feira, dia 09 de fevereiro. O prêmio será de R$ 200 mil para quem acertar as dezenas premiadas. O valor da aposta mínima, de 7 números, é de R$ 2,00.

Para jogar é bem simples, bastar escolher de 7 a 15 números dentre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês de Sorte”. São sorteados sete números e um “Mês de Sorte” por concurso. Os sorteios são realizados na terça-feira, quinta-feira e sábado às 20h.

Caso nenhuma aposta seja premiada em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa, a de 7 acertos.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br).