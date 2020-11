Nenhuma aposta acertou o resultado do Dia de Sorte de ontem (05), concurso 378 , e o prêmio estimado em R$ 1,1 milhão para o apostador que marcasse as sete dezenas, acumulou. O sorteio foi transmitido ao vivo por meio das redes sociais da Caixa e RedeTV.

Os números que saíram no sorteio foram: 11 13 18 21 23 25 27/ Mês da Sorte – Agosto .

O próximo sorteio do Dia de Sorte concurso 379, previsto para sábado (07) tem o prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. A aposta simples de cinco números sai por R$ 2.

Como apostar no próximo concurso?

O jogador precisa marcar no volante, composto por 31 dezenas, de sete a 15 números e escolher um Mês de Sorte. A escolha da aposta pode ser realizada manualmente ou por meio da Surpresinha – forma aleatória escolhida pelo sistema.

Contudo, se o apostador tiver registrado o jogo por meio do site da Loterias Caixa, será necessário levar o “Código de Resgate” nas lotéricas ou agências da Caixa.

Também é possível escolher a opção Teimosinha, para concorrer em três, seis, nove ou 12 concursos consecutivos com o mesmo jogo. Quem acerta os sete números leva o prêmio máximo. Apostas com quatro ou cinco acertos e o Mês da Sorte também são premiadas. resultado dia de sorte de ontem

Qual era a chance de acertar o resultado Dia de Sorte de ontem?

A chance de acertar o resultado do Dia de Sorte de ontem, para uma pessoa ganhar o prêmio máximo apostando com o jogo simples é de uma em 2.629.575. Porém, se forem adicionadas mais dezenas no jogo, as chances de levar o prêmio máximo aumentam.

seis números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 15.890.700 ;

sete números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 2.270.100 ;

oito números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 567.525 ;

nove números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 189.175 ;

10 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 75.670 ;

11 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 34.395 ;

12 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 17.197 ;

13 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 9.260 ;

14 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 5.291 ;

15 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 3.174 ;