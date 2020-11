Uma aposta acertou o resultado do Dia de Sorte de ontem (07), concurso 379, e ganhou o prêmio acumulado de R$ 1,5 milhão. Outras apostas também faturaram nas faixas de premiações de seis, cinco e quatro números acertados, além do Mês da Sorte.

O sorteio contou com transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Caixa e foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, às 20h.

Resultado do Dia de Sorte de ontem concurso 379

As dezenas do resultado do Dia de Sorte de ontem, concurso 379, foram: 03 07 14 21 24 26 27/ Mês da Sorte – Março.

Como receber o prêmio do Dia de Sorte de ontem?

Para receber o prêmio de até R$ 1.332,78 da aposta acertadora do resultado do Dia de Sorte de ontem, o apostador retirar em lotéricas ou agências da Caixa. Se o valor for maior, apenas será possível buscar nas agências da Caixa.

Contudo, se o jogo foi feito por meio do site da Loterias Caixa, será necessário levar o “Código de Resgate” nas lotéricas ou agências da Caixa. O jogador tem até 90 dias corridos para fazer o resgate do valor.

Chance de acertar o resultado do Dia de Sorte de ontem

A chance de acertar o resultado do Dia de Sorte de ontem, para uma pessoa ganhar o prêmio máximo apostando com o jogo simples é de uma em 2,6 mil. Porém, se forem adicionadas mais dezenas no jogo, as chances de levar o prêmio máximo aumentam.

seis números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 15.890.700;

sete números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 2.270.100;

oito números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 567.525;

nove números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 189.175;

10 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 75.670;

11 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 34.395;

12 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 17.197;

13 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 9.260;

14 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 5.291;

15 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 3.174;

Sorteio do Dia de Sorte

Os sorteios do Dia de Sorte ocorrem três vezes por semana, sendo: às terças, quartas e sábados. O jogador pode conferir o resultado a partir das 20h (horário de Brasília).

Próximo sorteio do Dia de Sorte

O próximo sorteio do Dia de Sorte, concurso 380, segundo informações da Caixa, está previsto para terça-feira (10), e pode pagar o prêmio de R$ 200 mil. O resultado pode ser consultado a partir das 20h.