A Loterias Caixa divulgou o resultado do Dia de Sorte de ontem (12), concurso 381, e nenhuma aposta ganhou o prêmio estimado em R$ 500 mil. O mês e as dezenas sorteadas no concurso foram: 14 15 16 17 22 24 29/ Mês da Sorte – Dezembro .

Entretanto, nas demais faixas de premiação, muitas apostas conseguiram ganhar menores prêmios. Na segunda faixa, de seis acertos, 52 apostas embolsaram R$ 1,9 mil.

Outras 1.8 mil apostas acertaram cinco números do resultado do Dia de Sorte de ontem, concurso 381, e ganharam R$ 20. Já 23.2 mil marcaram três acertos, conseguindo R$ 4.

Por fim, 75.2 mil apostas acertaram o Mês da Sorte e vão receber o prêmio de R$ 2.

O concurso 382 do Dia de Sorte está previsto para este sábado (14), às 20h, no Espaço Loterias Caixa. O prêmio está estimado em R$ 700 mil.

Prêmio do Dia de Sorte de ontem

Para receber o prêmio bruto de até R$1.332,78, do Dia de Sorte de ontem, o sortudo pode ir em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Mas, para valores maiores a retirada é exclusivamente feita nas agências da Caixa mediante apresentação bilhete premiado e documentos pessoais.

Contudo, se o jogo foi registrado por meio do canal eletrônico da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), o ganhador precisa levar, no lugar do bilhete, o “Código de Resgate”.

O apostador tem até 90 dias corridos para resgatar o prêmio do Dia de Sorte de ontem, concurso 381, contados a partir da data do sorteio. Entretanto, caso o valor não seja sacado, será repassado ao tesouro nacional para aplicação no FIES.

Probabilidade de acertar o resultado do Dia de Sorte de ontem

A probabilidade de uma aposta acertar o resultado do Dia de Sorte de ontem com o jogo simples, é de uma em 2,6 milhões, segundo informações da Caixa. Contudo, nesta modalidade é possível adicionar dezenas no volante pagando mais pelo jogo. Dessa forma, a chance de uma aposta com 15 números acertar o resultado é de uma em 408.