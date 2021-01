Resultado do Dia de Sorte de ontem (28/01/21), concurso 412; confira

De acordo com a Caixa, nenhum jogador marcou as sete dezenas do resultado do Dia de Sorte de ontem (28), concurso 412, e o prêmio acumulou para R$ 400 mil. O sorteio foi realizado às 20h, em São Paulo, e transmitido ao vivo por meio das redes sociais da Loterias Caixa.

Resultado do Dia de Sorte de ontem

Confira o resultado do Dia de Sorte de ontem, concurso 412: 04 09 10 12 13 19 21/ Mês da Sorte – Janeiro.

7 acertos – Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 6 acertos – 38 apostas ganhadoras, R$ 2.078,71;

5 acertos – 1.304 apostas ganhadoras, R$ 20,00;

4 acertos – 18.665 apostas ganhadoras, R$ 4,00;

Janeiro – 54.460 apostas ganhadoras, R$ 2,00;

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Próximo sorteio do Dia de Sorte

O próximo sorteio do Dia de Sorte concurso 413 será neste sábado, dia 30, e o prêmio estimado é de R$ 400 mil. A aposta simples de cinco números sai por R$ 2 e pode ser feita em lotéricas, app ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Chance de ganhar no Dia de Sorte

A chance de acertar o resultado do Dia de Sorte, para uma pessoa ganhar o prêmio máximo apostando com o jogo simples é de uma em 2.629.575. Porém, se forem adicionadas mais dezenas no jogo, as chances de levar o prêmio máximo aumentam.