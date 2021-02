Resultado do Dia de Sorte de ontem (23/02), concurso 422; confira

As dezenas do resultado do Dia de Sorte de ontem, terça-feira (23), não foram marcadas em nenhuma aposta. O sorteio do concurso 422 foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, às 20h.

Os números do resultado do Dia de Sorte são: 06 07 19 24 27 28 31/ Mês da Sorte – Junho.

Teve ganhador no resultado do Dia de Sorte de ontem?

Nenhuma aposta cravou as dezenas do resultado do Dia de Sorte de ontem na primeira faixa, de sete números acertados. Contudo, nas demais faixas de premiação, a modalidade lotérica pagou diversos outros prêmios.

6 acertos – 54 apostas ganhadoras, R$ 2.595,82

5 acertos – 1.960 apostas ganhadoras, R$ 20;

4 acertos – 28.364 apostas ganhadoras, R$ 4;

Mês da Sorte – 77.098 apostas ganhadoras, R$ 2;

Os apostadores que faturaram prêmios no valor bruto acima de R$ 1.903,98, acertando o resultado do Dia de Sorte de ontem, devem receber os valores nas agências da Caixa. Quem recebeu algum valor abaixo, pode movimentar o dinheiro nas unidades lotéricas.

Quando é o próximo sorteio do Dia de Sorte?

Os apostadores interessados em apostar no próximo concurso do Dia de Sorte podem fazer os jogos até às 20h de quinta-feira, dia 25 de fevereiro. O prêmio será de R$ 1,7 milhão para quem acertar as dezenas premiadas. O valor da aposta mínima, de sete números, é de R$ 2,00.

Para jogar é bem simples, bastar escolher de sete a 15 números dentre os 31 disponíveis e o Mês de Sorte. Os sorteios são realizados na terça-feira, quinta-feira e sábado às 20h.

Caso nenhuma aposta seja premiada em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa, a de sete acertos. As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br).