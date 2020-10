Confira como jogar no Dia de Sorte!

Resultado do Dia de Sorte 373: confira quais foram os números sorteados

Neste sábado (24) saiu o resultado do Dia de Sorte 373 às 20h. O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa em São Paulo. Confira quais foram os números sorteados no Dia de Sorte de hoje!

Resultado do Dia de Sorte 373

Confira os números premiados no resultado do Dia da Sorte 373:

05 – 10 – 21 – 25 – 26 – 29 -31

Mês da sorte: Abril

Como jogar no Dia de Sorte

O resultado dia Dia de Sorte 373 já foi divulgado, mas você pode jogar no próximo concurso.

Já você que nunca jogou no Dia de Sorte, o DCI te ensina o passo a passo. Confira abaixo como jogar:

Primeiramente pegue a cartela e escolha de 7 até 15 números, da cartela que possiu 31;

Depois, selecione um mês de sorte;

Pague sua a aposta e boa sorte!

Aposta mínima custa R$2,00 e o valor vai subindo de acordo com a quantidade de números que você decidir marcar na sua aposta. Os sorteios são realizados terça, quinta e sábado.

Você já começa a ganhar prêmios acertando quatro números. Com sete números você ganha o prêmio total, que pode ser dividido caso mais de uma pessoa ganhe.

Não deixe de participar!

