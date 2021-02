Sorteio do Dia de Sorte pode pagar R$ 1,7 milhão nesta quinta-feira (25/2)

Nesta quinta-feira, dia 25 de fevereiro, o Dia de Sorte pode pagar um prêmio de R$ 1,7 milhão para quem acertar todas as dezenas do jogo. Esta é a modalidade em que os apostadores aproveitam para apostar os seus números da sorte e tentam faturar uma bolada.

O concurso de hoje será o de número 423. O sorteio será às 20 horas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.

A transmissão do sorteio é ao vivo pelo canal da Caixa no Youtube.

Como aumentar as chances de ganhar no Dia de Sorte

O Dia de Sorte é uma modalidade em que se sorteia números e um mês da sorte – que corresponde aos meses do ano. O jogador precisa marcar no volante, composto por 31 dezenas, de sete a 15 números e escolher um Mês de Sorte.

Quem acertar os sete números sorteados leva o prêmio máximo, mas apostas com quatro ou cinco acertos e o Mês da Sorte também são premiadas. Para participar com o jogo simples, composto por 7 números, é preciso pagar R$ 2.

Para aumentar a chance de ganhar, uma possibilidade é o bolão que tem o valor mínimo de R$10,00. Cada cota do bolão não pode custar menos de R$2,50. Contudo, é possível realizar essa aposta com no mínimo duas e no máximo 60 cotas no Dia de Sorte.

Chances de ganhar

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, a probabilidade de ganhar na modalidade é de 1 em 2.629.575, segundo a Caixa. Entretanto, para o sorteio do mês de sorte, as chances de acerto também são de 1 em 12.