Veja o resultado do Dia de Sorte 607 de sábado (21/05)

Para animar o fim de semana que tal um prêmio de R$ 500 mil? Esse será o valor recebido caso você acerte o resultado do Dia de Sorte 607 neste sábado.

A bolada de hoje será conquistada por quem cravar sete acertos. O resultado do Dia de Sorte 607 tem horário marcado para ser divulgado.

A partir das 20h (horário de Brasília), a Caixa Econômica Federal anuncia as bolas premiadas no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Veja o resultado do Dia de Sorte 607

A expectativa está grande? Então corra para conferir agora o resultado do Dia de Sorte 607. Dezenas sorteadas: 09- 10-11-17-21-23-26.

Mês da Sorte: março (bola 3)

Acompanhe abaixo a transmissão feita em tempo real pelas redes sociais (Facebook e Youtube) da Caixa.

Quanto paga 5 acertos no Dia de Sorte?

Todos os apostadores que fazem jogos para o resultado do Dia de Sorte 607, miram acertas as sete dezenas. Mas as faixas de premiação mais baixas também trazem recompensas para os jogadores que as acertam.

Por exemplo, quem preenche corretamente quatro ou cinco acertos, consegue ganhar R$ 4,00 e R$ 20,00, respectivamente, quantias fixas. O mesmo vale para os acertadores do Mês da Sorte. Neste caso, a premiação fixa é de R$ 2,00.

Depois de pagar esses valores fixos, a Caixa contabiliza o pagamento para os jogadores que cravam seis ou sete dezenas (prêmio máximo).

Um percentual de 70% vai para os acertadores de sete números, enquanto 30% é dividido para os acertadores de seis números.

No último sorteio, teve ganhador no Dia de Sorte ?

Nas Loterias Caixa, existem sorteios realizados todos os dias – de segunda a sábado – e outros que ocorrem com menos frequência, como o caso do Dia de Sorte. Este certame é realizado nos dias de terça, quinta e sábado.

E, no último sorteio, realizado na quinta-feira, dia 19 de maio, o Dia de Sorte não teve ganhador na faixa principal, que premia quem crava sete dezenas. O público acertador de seis numerais foi composto por 31 pessoas, que levaram R$ 2.427,66 cada.

Já com cinco acertos, foram 1.505 apostas ganhadoras, com cada uma faturando R$ 20,00. Quem fez quatro acertos, obteve R$ 4,00. Ao todo, foram 17.947 pessoas. Já o mês da sorte, janeiro, sinalizado pela bola de número 1, premiou 42.135 apostas c0m R$ 2,00.

Acompanhe os resultados anteriores do Dia de Sorte. Caso queira, também é possível saber como foram os sorteios passados das Loterias Caixa.