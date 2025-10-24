Dupla Sena

Resultado da Dupla Sena 2877 de hoje, sexta (24/10/25)

Prêmio está acumulado e estimado em R$ 1,3 milhão

Escrito por Anny Malagolini
Os números do resultado da Dupla Sena concurso 2877 serão divulgados nesta sexta-feira, 24 de outubro, em tempo real. O prêmio está acumulado e estimado em R$ 1,4 milhão e pode sair para o apostador que acertar as dezenas do primeiro sorteio.

Resultado da Dupla Sena 2877

Para ganhar algum prêmio, além da quantia principal da loteria, é preciso marcar no mínimo três números em pelo menos um dos sorteios. Confira as dezenas do resultado da Dupla Sena concurso 2877:

1º sorteio da Dupla Sena: 05-16-19-20-25-44
2º sorteio da Dupla Sena: 14-25-29-30-34-47

Premiação da Dupla Sena

Existem quatro faixas de premiação para cada um dos sorteios do mesmo concurso, mas a quantia principal vai para a primeira faixa do primeiro sorteio. Cada sorteio possui quatro faixas de premiação e cada uma recebe uma porcentagem de valor para dividir entre os ganhadores.

A Caixa define o valor final de premiação após o rateio entre as apostas acertadoras do resultado da Dupla Sena hoje. Se não houver ganhador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa do primeiro sorteio.

Contudo, ainda ficam  acumulados 16% do prêmio bruto para a primeira faixa do primeiro sorteio do próximo concurso especial de Páscoa da modalidade.

A chance de acertar o resultado da Dupla Sena 2875 com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Essa probabilidade vale tanto para o primeiro sorteio, quanto para o segundo já que os dois têm a mesma quantidade de dezenas.

Porém, se o jogo for de 15 números, essa chance vai para uma em 3.174.  Então nesse caso, a probabilidade também vale para o segundo sorteio da modalidade.

