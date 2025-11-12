Resultado da Dupla Sena 2885 de hoje, quarta (12/11/25)

Os números do resultado da Dupla Sena concurso 2885 serão divulgados nesta quarta-feira, 12 de novembro, em tempo real. O prêmio está acumulado e estimado em R$ 1 milhão e pode sair para o apostador que acertar as dezenas do primeiro sorteio.

Resultado da Dupla Sena 2885

Para ganhar algum prêmio, além da quantia principal da loteria, é preciso marcar no mínimo três números em pelo menos um dos sorteios. Confira as dezenas do resultado da Dupla Sena concurso 2884:

1º sorteio da Dupla Sena: 05-27-35-36-42-49

2º sorteio da Dupla Sena: 20-22-23-32-42-43

Premiação da Dupla Sena

Existem quatro faixas de premiação para cada um dos sorteios do mesmo concurso, mas a quantia principal vai para a primeira faixa do primeiro sorteio. Cada sorteio possui quatro faixas de premiação e cada uma recebe uma porcentagem de valor para dividir entre os ganhadores.

A Caixa define o valor final de premiação após o rateio entre as apostas acertadoras do resultado da Dupla Sena hoje. Se não houver ganhador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa do primeiro sorteio.

Contudo, ainda ficam acumulados 16% do prêmio bruto para a primeira faixa do primeiro sorteio do próximo concurso especial de Páscoa da modalidade.

A chance de acertar o resultado da Dupla Sena 2885 com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Essa probabilidade vale tanto para o primeiro sorteio, quanto para o segundo já que os dois têm a mesma quantidade de dezenas.

Porém, se o jogo for de 15 números, essa chance vai para uma em 3.174. Então nesse caso, a probabilidade também vale para o segundo sorteio da modalidade.