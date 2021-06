Confira o resultado da Loteca concurso 941 de segunda (14/06/21)

A partir das 18h (horário de Brasília) será divulgado nesta segunda-feira, dia 14 de junho, o resultado da Loteca concurso 941. O prêmio de hoje está acumulado em R$ 4,2 milhões e ganha quem acertar o placar das 14 partidas realizadas no sábado e domingo.

Resultado da Loteca concurso 941 em tempo real

Veja o resultado da Loteca concurso 941 de hoje e saiba se ganhou o prêmio acumulado.

Premiação

O prêmio bruto da Loteca concurso 941 de hoje corresponde a 37,61% da arrecadação do concurso. Dessa porcentagem, a quantia é distribuída da seguinte maneira:

70% vão para os acertadores dos 14 jogos;

15%, para os acertadores dos 13 jogos;

Os 15% restantes são distribuídos entre os acertadores dos 14 jogos nos concursos de final 0 ou 5.

Como receber o prêmio da Loteca?

Os apostadores conseguem receber o prêmio do resultado da Loteca concurso 941 de hoje em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se a quantia for menor que R$ 1.903,98 também pode ser resgatada em casas lotéricas credências.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos a partir de dois dias da apresentação do bilhete na agência da Caixa. Se for uma aposta online, outra opção é fazer transferência ao Mercado Pago.

Probabilidade- A probabilidade de acertar o resultado da Loteca concurso 941 de hoje e ganhar o prêmio principal era de uma em 2,3 milhões. Já na segunda faixa a chance de marcar 13 acertos é de uma em 85,4 mil.

