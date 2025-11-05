Loteria Federal

Que horas é o sorteio do resultado da Loteria Federal hoje (05/11/25)

Sorteio vai começar mais tarde

Escrito por Anny Malagolini
resultado da loteria federal DCI

Os apostadores das loterias têm uma nova oportunidade de mudar de vida com o resultado o concurso 6015, mas quem apostou terão que esperar um pouco. O horário das loterias mudou e o resultado da Loteria Federal será mais tarde a partir desta quarta-feira, 5 de novembro.

Horário do resultado da Loteria Federal 6015 hoje

O sorteio da Loteria Federal de hoje, 5, vai sair às 20h (de Brasília). A partir de agora, o sorteio será realizado uma hora mais tarde.

Premiação da Loteria

Os prêmios da loteria Federal 6014 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil. Diferentemente de outras loterias, na Federal o jogador não escolhe números. Para participar, é preciso comprar um bilhete já numerado, disponível nas lotéricas ou com vendedores ambulantes credenciados. Os bilhetes são divididos em 10 frações, e o prêmio recebido depende da quantidade de frações adquiridas.

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Resultado da Loteria Federal hoje 6015 de quarta (05/11/25)

Resultado da Loteria Federal hoje 6014 de sábado (01/11/25)

Resultado da Loteria Federal 6013: aposta de Campo Grande ganha R$ 500 mil

Resultado da Loteria Federal hoje 6013 de quarta (29/10/25)

Resultado da Loteria Federal hoje 6012 de sábado (25/10/25)

Resultado da Loteria Federal 6011: aposta de Pedralva ganha R$ 500 mil

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes