Que horas é o sorteio do resultado da Loteria Federal hoje (05/11/25)

Que horas é o sorteio do resultado da Loteria Federal hoje (05/11/25)

Os apostadores das loterias têm uma nova oportunidade de mudar de vida com o resultado o concurso 6015, mas quem apostou terão que esperar um pouco. O horário das loterias mudou e o resultado da Loteria Federal será mais tarde a partir desta quarta-feira, 5 de novembro.

Horário do resultado da Loteria Federal 6015 hoje

O sorteio da Loteria Federal de hoje, 5, vai sair às 20h (de Brasília). A partir de agora, o sorteio será realizado uma hora mais tarde.

Premiação da Loteria

Os prêmios da loteria Federal 6014 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil. Diferentemente de outras loterias, na Federal o jogador não escolhe números. Para participar, é preciso comprar um bilhete já numerado, disponível nas lotéricas ou com vendedores ambulantes credenciados. Os bilhetes são divididos em 10 frações, e o prêmio recebido depende da quantidade de frações adquiridas.

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje: