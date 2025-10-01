Resultado da Loteria Federal 6005: prêmio de R$ 500 mil sai para SP

Veja de onde são os ganhadores da federal em todas as faixas

Um bilhete da cidade de São Paulo, ganhou o prêmio de R$ 500 mil da loteria Federal concurso 6005. O sorteio foi realizado nesta quarta-feira, 1 de outubro, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado da Loteria Federal 6005

Confira o números dos cinco bilhetes sorteados no resultado da loteria Federal 6005:

1º 058167 ANGELICA HIGIENOPOLIS LOTERIAS SAO PAULO/SP R$ 500.000,00

2º 009540 ESMERALDA LOTERIAS LTDA SAO PAULO/SP R$ 35.000,00

3º 023852 APOSTE ON LINE LOTERIAS LTDA SAO PAULO/SP R$ 30.000,00

4º 048458 ARRASTAO DA SORTE LOTERIAS LTDA FERNANDOPOLIS/SP R$ 25.000,00

5º 091282 LOTERICA REZENDE PIRACICABA/SP R$ 20.363,00

Como receber o prêmio?

Os prêmios da loteria Federal 6005 podem ser resgatados em agências da Caixa apresentando o RG e CPF. Se a quantia for menor que R$ 2,2 mil outra opção é fazer o resgate em casas lotéricas.

O prazo para receber a quantia é de até 90 dias corridos contado a partir da data do sorteio. Caso o apostador não saque o prêmio, o valor será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

No sábado, 4 de outubro, será realizado o próximo sorteio da loteria Federal concurso 6006 a partir das 19h (horário de Brasília) e o prêmio será de R$ 500 mil.