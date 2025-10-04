Loteria Federal

Resultado da Loteria Federal 6006: entenda por que ninguém ganhou

Faixa principal sorteou R$ 500 mil

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Loteria Federal 6006 Foto: Getty Images

O resultado da Loteria Federal 6006, sorteado neste sábado, 4 de outubro, não teve ganhador na primeira faixa que valia R$ 500 mil. A extração foi realizada no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, mas como o bilhete com as dezenas sorteadas não foi vendida, ninguém vai levar a premiação.

Resultado da Loteria Federal 6006

Confira o números dos cinco bilhetes sorteados no resultado da loteria Federal 6006, de acordo com a Caixa:

1º 021844 BILHETE NAO COMERCIALIZADO SAO PAULO/SP R$ 500.000,00
2º 082593 S P LOTERIAS MANAUS/AM R$ 35.000,00
3º 021782 CLIMAX CASA LOTERICA LTDA SAO PAULO/SP R$ 30.000,00
4º 041273 SANTA SORTE SAO PAULO/SP R$ 25.000,00
5º 091017 DIA DE SORTE LOTERIAS SAO VICENTE/SP R$ 20.503,00

Como receber o prêmio?

Os prêmios da loteria Federal 6006 podem ser resgatados em agências da Caixa apresentando o RG e CPF. Se a quantia for menor que R$ 2,2 mil outra opção é fazer o resgate em casas lotéricas.

O prazo para receber a quantia é de até 90 dias corridos contado a partir da data do sorteio. Caso o apostador não saque o prêmio, o valor será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Na quarta, 8 de outubro, será realizado o próximo sorteio da loteria Federal concurso 6007 a partir das 19h (horário de Brasília) e o prêmio será de R$ 500 mil.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

