Resultado da Loteria Federal 6006: entenda por que ninguém ganhou

O resultado da Loteria Federal 6006, sorteado neste sábado, 4 de outubro, não teve ganhador na primeira faixa que valia R$ 500 mil. A extração foi realizada no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, mas como o bilhete com as dezenas sorteadas não foi vendida, ninguém vai levar a premiação.

Resultado da Loteria Federal 6006

Confira o números dos cinco bilhetes sorteados no resultado da loteria Federal 6006, de acordo com a Caixa:

1º 021844 BILHETE NAO COMERCIALIZADO SAO PAULO/SP R$ 500.000,00

2º 082593 S P LOTERIAS MANAUS/AM R$ 35.000,00

3º 021782 CLIMAX CASA LOTERICA LTDA SAO PAULO/SP R$ 30.000,00

4º 041273 SANTA SORTE SAO PAULO/SP R$ 25.000,00

5º 091017 DIA DE SORTE LOTERIAS SAO VICENTE/SP R$ 20.503,00

Como receber o prêmio?

Os prêmios da loteria Federal 6006 podem ser resgatados em agências da Caixa apresentando o RG e CPF. Se a quantia for menor que R$ 2,2 mil outra opção é fazer o resgate em casas lotéricas.

O prazo para receber a quantia é de até 90 dias corridos contado a partir da data do sorteio. Caso o apostador não saque o prêmio, o valor será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Na quarta, 8 de outubro, será realizado o próximo sorteio da loteria Federal concurso 6007 a partir das 19h (horário de Brasília) e o prêmio será de R$ 500 mil.