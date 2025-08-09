Resultado da Loteria Federal hoje 5990 de sábado (09/08/25)

O resultado da loteria Federal deste 9 de agosto será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.

A Caixa sorteia neste sábado, dia 9 de agosto, o resultado da loteria Federal 5990 que apresenta um prêmio de até R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 19 horas (de Brasília).

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:

67133 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

79368 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

64964 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

92570 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

30724 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Os prêmios da loteria Federal 5990 são de R$ 500 mil, R$ 27 mil, R$ 24 mil, R$ 19 mil e R$ 18,3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 5990 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

5989

45122 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

02399 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

35262 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

17544 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

90111 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Sorteio 5988

12244 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

35475 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

07766 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

01186 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

81708 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

5987

79220 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

73305 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

51567 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

44346 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

01095 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Sorteio 5986

86873 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

40111 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

39683 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

42751 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

19265 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

5985

00478 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

33331 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

87748 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

47526- 4º Prêmio de R$ 25 mil

07899 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 5990 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.