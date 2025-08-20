Loteria Federal

Resultado da Loteria Federal hoje 5993 de quarta (20/08/25)

O resultado da loteria Federal deste 20 de agosto será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Loteria Federal hoje 5993 DCI

A Caixa sorteia nesta quarta-feira, dia 20 de agosto, o resultado da loteria Federal 5993 que apresenta um prêmio de até R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 19 horas (de Brasília).

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:

12023 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
25817 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
11130 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
44794 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
58695 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Resultado da loteria Federal hoje 5993

Os prêmios da loteria Federal 5993 são de R$ 500 mil, R$ 27 mil, R$ 24 mil, R$ 19 mil e R$ 18,3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 5993 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

5992

44771 – 1º Prêmio de R$ 1,3 milhão
74044 – 2º Prêmio de R$ 40 mil
23933 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
76788 – 4º Prêmio de R$ 20 mil
33946 – 5º Prêmio de R$ 17,3 mil

5991

33582 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
86141 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
37449 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
57026 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
87136 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Sorteio 5990

67133 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
79368 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
64964 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
92570 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
30724 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

5989

45122 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
02399 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
35262 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
17544 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
90111 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Sorteio 5988

12244 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
35475 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
07766 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
01186 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
81708 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 5993 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Resultado da Loteria Federal hoje 5992 de sábado (16/08/25)

Resultado da Loteria Federal hoje 5991 de quarta (13/08/25)

Resultado da Loteria Federal hoje 5990 de sábado (09/08/25)

Resultado da Loteria Federal hoje 5989 de quarta-feira (06/08/25)

Resultado da Loteria Federal hoje 5988 de sábado (02/08/25)

Confira o resultado da Loteria Federal hoje 5987 de quarta (30/07/25)

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes