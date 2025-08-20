O resultado da loteria Federal deste 20 de agosto será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.

Resultado da Loteria Federal hoje 5993 de quarta (20/08/25)

Resultado da Loteria Federal hoje 5993 de quarta (20/08/25)

A Caixa sorteia nesta quarta-feira, dia 20 de agosto, o resultado da loteria Federal 5993 que apresenta um prêmio de até R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 19 horas (de Brasília).

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:

12023 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

25817 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

11130 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

44794 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

58695 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Resultado da loteria Federal hoje 5993

Os prêmios da loteria Federal 5993 são de R$ 500 mil, R$ 27 mil, R$ 24 mil, R$ 19 mil e R$ 18,3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 5993 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

5992

44771 – 1º Prêmio de R$ 1,3 milhão

74044 – 2º Prêmio de R$ 40 mil

23933 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

76788 – 4º Prêmio de R$ 20 mil

33946 – 5º Prêmio de R$ 17,3 mil

5991

33582 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

86141 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

37449 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

57026 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

87136 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Sorteio 5990

67133 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

79368 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

64964 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

92570 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

30724 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

5989

45122 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

02399 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

35262 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

17544 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

90111 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Sorteio 5988

12244 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

35475 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

07766 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

01186 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

81708 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 5993 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.