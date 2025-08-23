Resultado da Loteria Federal hoje 5994 de sábado (23/08/25)
O resultado da loteria Federal deste 23 de agosto será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.
A Caixa sorteia neste sábado, dia 23 de agosto, o resultado da loteria Federal 5994 que apresenta um prêmio de até R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 19 horas (de Brasília).
Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:
15861 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
11615 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
46962 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
60675 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
74831 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
Resultado da loteria Federal hoje 5994
Os prêmios da loteria Federal 5994 são de R$ 500 mil, R$ 27 mil, R$ 24 mil, R$ 19 mil e R$ 18,3 mil.
Como saber se o bilhete da federal 5994 foi premiado?
O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.
Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:
Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.
Resultados dos últimos sorteios da Federal
5993
12023 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
25817 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
11130 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
44794 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
58695 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
5992
44771 – 1º Prêmio de R$ 1,3 milhão
74044 – 2º Prêmio de R$ 40 mil
23933 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
76788 – 4º Prêmio de R$ 20 mil
33946 – 5º Prêmio de R$ 17,3 mil
5991
33582 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
86141 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
37449 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
57026 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
87136 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
Sorteio 5990
67133 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
79368 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
64964 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
92570 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
30724 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
5989
45122 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
02399 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
35262 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
17544 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
90111 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 5994 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.
Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.