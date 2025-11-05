Loteria Federal

Resultado da Loteria Federal hoje 6015 de quarta (05/11/25)

O resultado da loteria Federal deste 5 de novembro será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.

Escrito por Anny Malagolini
A Caixa sorteia nesta quarta-feira, dia 5 de novembro, o resultado da loteria Federal 6015 que apresenta um prêmio de R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 19 horas (de Brasília).

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:

– 1º Prêmio de R$ 500 mil
– 2º Prêmio de R$ 35 mil
– 3º Prêmio de R$ 30 mil
– 4º Prêmio de R$ 25 mil
– 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Os prêmios da loteria Federal 6015 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6015 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6014

22283 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
50255 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
46418 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
30715 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
56323 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6013

08871 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
64470 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
65463 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
64229 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
12430 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6012

21895 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
85701 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
28489 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
23723 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
43727 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6011

11299 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
55271 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
88027 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
55916 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
27735 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6010

76478 – 1º Prêmio de R$ 1.350 milhão
35888 – 2º Prêmio de R$ 40 mil
74046 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
83523 – 4º Prêmio de R$ 20 mil
15981 – 5º Prêmio de R$ 17,3 mil

O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6015 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

