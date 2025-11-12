O resultado da loteria Federal deste 12 de novembro será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.

Resultado da Loteria Federal hoje 6017 de quarta (12/11/25)

A Caixa sorteia nesta quarta-feira, dia 12 de novembro, o resultado da loteria Federal 6017 que apresenta um prêmio de R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 19 horas (de Brasília).

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:

86412 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

68536 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

74190 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

05574 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

15039 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Como saber se o bilhete da federal 6017 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6016

11462 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

23012 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

60597 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

59723 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

62234 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6014

22283 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

50255 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

46418 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

30715 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

56323 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6013

08871 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

64470 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

65463 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

64229 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

12430 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6012

21895 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

85701 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

28489 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

23723 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

43727 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6017 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.