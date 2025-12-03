O resultado da loteria Federal deste 3 de dezembro será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.

Resultado da Loteria Federal hoje 6023 de quarta (03/12/25)

Resultado da Loteria Federal hoje 6023 de quarta (03/12/25)

A Caixa sorteia nesta quarta-feira (3) o resultado da Loteria Federal 6023, que vem com prêmio de R$ 500 mil. Quer saber se a sorte bateu na sua porta? É só acompanhar aqui, ao vivo, o sorteio marcado para 20h (de Brasília).

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:

14165 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

36204 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

49295 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

03343 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

02873 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Resultado da Loteria Federal hoje 6023

Os prêmios da loteria Federal 6023 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 e R$ 20,3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6023 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6022

46553 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

10201 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

33994 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

73197 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

29007 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6021

16064 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

52250 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

58939 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

17773 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

57807 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6019

42441 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

49426 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

82524 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

28384 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

62797 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6018

50319 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

70770 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

60609 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

09562 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

57761 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6017

86412 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

68536 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

74190 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

05574 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

15039 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6023 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.