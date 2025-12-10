Loteria Federal

Resultado da Loteria Federal hoje 6025 de quarta-feira (10/12/25)

O resultado da loteria Federal deste 10 de dezembro será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Loteria Federal 6025a Foto: DCI

A Caixa sorteou nesta quarta-feira, 10 de dezembro, o resultado da Loteria Federal 6025, que vem com prêmio de R$ 500 mil. Quer saber se a sorte bateu na sua porta? É só acompanhar aqui, ao vivo, o sorteio marcado para 20h (de Brasília).

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:

24385 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
34181 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
52602 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
45231 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
34375 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Como saber se o bilhete da federal 6025 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6024

67348 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
91763 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
22820 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
95456 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
73267 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6023

14165 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
36204 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
49295 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
03343 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
02873 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6022

46553 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
10201 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
33994 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
73197 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
29007 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6021

16064 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
52250 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
58939 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
17773 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
57807 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6019

42441 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
49426 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
82524 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
28384 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
62797 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6025 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.

