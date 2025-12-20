Resultado da Loteria Federal hoje 6028 de sábado (20/12/25)

O resultado da loteria Federal deste 20 de dezembro será divulgado em tempo real

A Caixa sorteia neste sábado, dia 20 de dezembro, o resultado da loteria Federal 6028 que apresenta um prêmio de R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 20 horas (de Brasília).

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:

06372 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

42560 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

31787 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

04690 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

05593 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Resultado da Loteria Federal hoje 6028

Os prêmios da loteria Federal 6028 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 e R$ 20,3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6028 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6027

69015 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

15794 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

50550 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

59017 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

13549 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6026

93803 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

82146 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

46467 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

74193 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

08308 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6025

24385 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

34181 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

52602 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

45231 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

34375 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6024

67348 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

91763 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

22820 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

95456 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

73267 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6023

14165 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

36204 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

49295 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

03343 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

02873 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6028 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.