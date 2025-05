Últimos dias de maio, mas ainda há chances de mudar de vida com o resultado da loteria Federal 5969. O prêmio de quarta-feira, 28, chega a R$ 500 mil, e para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 19 horas (de Brasília).

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:

05836 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

52929 – 2º Prêmio de R$ 35.000

51524 – 3º Prêmio de R$ 30.000

61830 – 4º Prêmio de R$ 25.000

34863 – 5º Prêmio de R$ 20.363

Como saber se o bilhete da federal foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

Concurso 5968

5967

16002 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

79654 – 2º Prêmio de R$ 35.000

18057 – 3º Prêmio de R$ 30.000

72187 – 4º Prêmio de R$ 25.000

06499 – 5º Prêmio de R$ 20.363

Concurso 5966

21652 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

11874 – 2º Prêmio de R$ 35.000

73320 – 3º Prêmio de R$ 30.000

10102 – 4º Prêmio de R$ 25.000

05565 – 5º Prêmio de R$ 20.363

Concurso 5964 – 10/05/2025

1º Prêmio: 84786

2º Prêmio: 18267

3º Prêmio: 16578

4º Prêmio: 64659

5º Prêmio: 24249

Concurso 5963 – 07/05/2025

1º Prêmio: 56984

2º Prêmio: 30768

3º Prêmio: 91921

4º Prêmio: 75494

5º Prêmio: 23194

Como receber o resultado da loteria federal 5969

O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 5969 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.