Resultado Loteria Federal 5543: aposta do RJ ganha R$ 500 mil no jogo

Uma aposta feita em Teresópolis, no Rio de Janeiro, foi premiada no resultado da Loteria Federal 5543. O prêmio da faixa principal do sorteio foi de R$ 500 mil que saiu para o bilhete de número 028040. O sorteio foi realizado às 19 horas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Além disso, outros bilhetes também tiveram a combinação de dezenas premiadas e ganharam nas faixas com prêmios de valores menores.

Resultado da Loteria Federal de quarta

Confira quais bilhetes foram que saíram no resultado da Loteria Federal 5543 a seguir.

1º Prêmio de R$ 500 mil para o bilhete 028040, de Teresópolis (RJ)

2º Prêmio de R$ 27 mil para o bilhete 020530, de Santo André (SP)

3º Prêmio de R$ 24 mil para o bilhete 043409, de Lages (SC)

4º Prêmio de R$ 19 mil para o bilhete 007780, de Rio de Janeiro (RJ)

5º Prêmio de R$ 18,329 mil para o bilhete 009047, de Tupi Paulista (SP)

Leia mais informações sobre o resultado da Loteria Federal de hoje por aqui.

Como receber o prêmio da Federal?

Para receber o prêmio da Loteria Federal é bem simples. Primeiro, caso o seu bilhete que saiu no sorteio seja num valor abaixo de R$ 1.332,78 (líquido), basta sacar o dinheiro em qualquer lotérica. No entanto, caso o valor seja maior, é necessário ir até uma agência da Caixa.

Lembre-se que é necessário apresentar o documento de identidade e também a aposta premiada para receber prêmio. O prazo de prescrição é de 90 dias.

Leia mais informações sobre como receber o prêmio da Loteria por aqui.

Próximo sorteio da Loteria Federal

O próximo jogo da Loteria Federal será no sábado, dia 6 de março. Os apostadores podem fazer as apostas até às 18 horas. Para participar do jogo e concorrer a R$ 500 mil na faixa principal, basta comprar um bilhete da Federal na casa lotérica credenciada pela Caixa.

O bilhete já têm números impressos e, portanto, não dá para criar um com novos números. Os bilhetes contém em 10 frações, portanto, as apostas podem ser feitas inteiras ou em partes.