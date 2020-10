Quina, Dupla Sena, Timemania e Dia de sorte são as modalidades acumuladas desta quinta. Os apostadores podem acompanhar os sorteios ao vivo nas redes sociais da Caixa e RedeTV

A Loterias Caixa irá realizar, nesta quinta-feira (08), os sorteios das loterias acumuladas: Quina, concurso 5386; Dupla Sena, concurso 2141; Timemania, concurso 1547; e Dia de Sorte, concurso 366. Somando as quatro modalidades de jogos o prêmio estimado é de R$ 9,2 milhões.

Os sorteios das modalidades começam no mesmo horário: às 20h.

Quais loterias estão acumuladas hoje?

Quina concurso 5386

O valor do prêmio da Quina previsto para hoje é de R$ 1,6 milhão. O jogo simples de cinco número da Quina custa R$ 2.

Dupla Sena concurso 2141

A Dupla Sena está acumulada há oito concursos e o prêmio estimado para hoje é de R$ 1,6 milhão. A aposta mínima de seis números custa R$ 2,50.

Timemania concurso 1547

Acumulada há 22 concursos, a Timemania pode pagar o maior prêmio de hoje estimado em R$ 5 milhões. O jogo único de 10 números, mais um Time do coração, sai por R$ 3.

Dia de sorte concurso 366

A modalidade Dia de Sorte, acumulada há três concursos, está com o prêmio previsto em R$ 1 milhão. A aposta simples de sete dezenas, mais um Mês da Sorte, custa R$ 2.

Como apostar nas loterias acumuladas?

As apostas das loterias acumuladas devem ser feitas nas casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até uma hora antes da realização do concurso.

Os sorteios podem ser feitos nas casas lotéricas ou pela internet. O apostar pode selecionar os números manualmente ou solicitar a Surpesinha – quando o sistema escolhe as dezenas automaticamente.

Clique aqui e aprenda o passo a passo para jogar pela internet

