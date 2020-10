Mega-Sena, Quina, Timemania, Dia de Sorte e Dupla Sena são as modalidades acumuladas deste sábado. Os apostadores podem acompanhar os sorteios ao vivo nas redes sociais da Caixa e RedeTV

A Loterias Caixa irá realizar os sorteios das loterias acumuladas de hoje, sábado (24) , que podem pagar, ao todo, R$ 50,2 milhões e mudar a vida financeira de mais de uma pessoa. Os sorteios dos concursos estão previstos para começar às 20h e terão transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa e RedeTV.

Quais são as loterias acumuladas de hoje?

Quina concurso 5399 – O prêmio previsto para hoje de R$ 1,5 milhão. O jogo simples de cinco número da Quina custa, assim, R$ 2.

Timemania concurso 1554 – A Timemania pode pagar hoje o prêmio estimado em R$ 6,9 milhões. O jogo único de 10 números, mais um Time do coração, sai por R$ 3.

Dupla Sena concurso 2148 – O prêmio estimado para hoje é de R$ 3,2 milhões. A aposta mínima de seis números custa R$ 2,50.

Mega-Sena concurso 2312 – O prêmio da Mega-Sena é o maior de hoje previsto em R$ 38 milhões. O jogo simples de seis número custa R$ 4,50.

Dia de sorte concurso 373 – Esta modalidade está com o prêmio estimado em R$ 650 mil e leva quem acertar os sete números sorteados no concurso. A aposta simples sai por R$ 2.

Como apostar nas loterias?

As apostas devem ser feitas nas casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até uma hora antes da realização do concurso.

O apostar pode selecionar os números manualmente ou, então, solicitar a Surpesinha – quando o sistema escolhe as dezenas automaticamente.

Clique aqui e aprenda o passo a passo para jogar pela internet

