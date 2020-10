Será realizado nesta terça-feira (27) os sorteios das loterias acumuladas: Quina, concurso 5401; Timemania, concurso 1555; Dupla Sena, concurso 2149; Lotofácil, concurso 2067;e Lotomania, concurso 2121. Ao todo, as quatro modalidades podem pagar uma bolada estimada em R$ 19,4 milhões.

Os sorteios dos concursos, promovidos pelas Loterias Caixa, estão previstos para começar às 20h e terão transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa e RedeTV.

Quais loterias acumuladas serão sorteadas hoje?

Lotofácil concurso 2067 – O prêmio estimado da modalidade é de R$ 3 milhões que podem sair para quem marcar as 15 dezenas sorteadas. A aposta simples de sai por R$ 2,50.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Quina concurso 5401 – O prêmio previsto para hoje é de R$ 3,2 milhões . A aposta simples de cinco números da Quina custa, assim, R$ 2.

Timemania concurso 1555 – Com o maior prêmio de hoje, a Timemania pode pagar R$ 7,5 milhões . O jogo único de 10 números, com um Time do coração, sai por R$ 3.

Dupla Sena concurso 2149 – O prêmio estimado para hoje da Dupla Sena é de R$ 3,5 milhões . A aposta mínima de seis números sai por R$ 2,50.

Lotomania concurso 2121 – A Lotomania tem prêmio estimado para hoje em R$ 2,2 milhões . A aposta única de 50 números custa, assim, R$ 2,50.

Como apostar nas loterias acumuladas?

Quem quiser tentar a sorte pode fazer as apostas das loterias acumuladas nas casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até uma hora antes dos sorteios.

Os números podem ser escolhidos manualmente ou, então, por meio da Surpresinha – quando o sistema escolhe as dezenas automaticamente.

Clique aqui e aprenda o passo a passo para jogar pela internet

Você também vai gostar de ler: