Loterias

Lotofácil, Federal e loterias de sábado podem pagar R$ 126,3 milhões

Sorteios acontecem às 20h e 21h

Escrito por Anny Malagolini
As loterias da Caixa Econômica Federal prometem um sábado com prêmios milionários. Somadas, as principais apostas deste dia 12 de dezembro, incluindo Mega-Sena, Quina, Timemania, Lotofácil, +Milionária, Dia de Sorte e Loteria Federal, podem pagar mais de R$ 126,3 milhões.

Mega-Sena

A mais popular das loterias brasileiras segue acumulada e promete um prêmio estimado em R$ 44 milhões no próximo sorteio, que acontece neste sábado (13/12). O concurso será o 2951, após ninguém acertar as seis dezenas no último sorteio.

Lotofácil

A Lotofácil também entra na programação de sábado (13/12). O concurso 3562 tem prêmio estimado em R$ 1,8 milhão, mantendo a atratividade da modalidade conhecida pelas maiores chances de acerto.

Quina

Outra que segue acumulada é a Quina, que pode pagar até R$ 2 milhões no concurso 6901, com sorteio marcado para esta sexta-feira (12/12).

Lotomania

A Lotomania está acumulada e oferece um prêmio estimado de R$ 2,3 milhões no próximo sorteio, previsto também para sexta-feira (12/12).

Timemania

Com um dos maiores prêmios do fim de semana, a Timemania pode pagar R$ 65 milhões no concurso 2331, que será sorteado no sábado (13/12). Para apostar, o jogador escolhe 10 números e um time do coração.

+Milionária

A +Milionária segue acumulada e pode pagar R$ 12 milhões no concurso 310, com sorteio neste sábado (13/12). O jogo combina seis números e dois “trevos da sorte”.

Dia de Sorte

O Dia de Sorte também está acumulado e oferece prêmio estimado em R$ 950 mil no concurso 1152, com sorteio neste sábado (13/12).

Loteria Federal

Entre as mais tradicionais, a Loteria Federal teve sorteio realizado na última quarta-feira (10/12), com os seguintes prêmios principais:

  • 1º prêmio: R$ 500.000,00
  • 2º prêmio: R$ 35.000,00
  • 3º prêmio: R$ 30.000,00
  • 4º prêmio: R$ 25.000,00
  • 5º prêmio: R$ 20.363,00

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

