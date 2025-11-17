Lotofácil, Quina e loterias de segunda: horário e prêmio de hoje (17/11/25)

Lotofácil, Quina e loterias de segunda: horário e prêmio de hoje (17/11/25)

As Loterias da Caixa estão de volta nesta segunda-feira, 17 de novembro de 2025, com o sorteio da Lotofácil, Quina e mais modalidades. A extração acontece após o adiamento das extrações em razão do último feriado. Com disso, as premiações acumuladas passam dos R$ 23 milhões.

Que horas é o sorteio das loterias hoje

Hoje, segunda-feira, de acordo com o cronograma oficial das Caixa Econômica Federal para as loterias, está prevista extração para as seguintes modalidades:

Lotofácil: o concurso 3540 da loteria pode pagar até R$ 12 milhões para quem acertar os 15 números sorteados. Extração corre às 21h.

Quina: a loteria tem prêmio estimado em R$ 2.200.000,00. Sorteio será às 21h.

Dupla Sena: o concurso 2887 tem uma premiação de R$ 500.000,00. Seus sorteios às segundas, quartas e sextas. Sorteio será às 21h.

Lotomania: hoje tem o concurso 2850 que pode premiar um apostador com R$ 4.200.000,00. Sorteio será às 21h.

Super Sete: chance de mudar de vida com a loteria que está acumulada em R$ 4.800.000,00. Sorteio será às 21h.

Em casas lotéricas, no aplicativo Loterias Caixa ou no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br), dá para registrar apostas para o próximo concurso de cada modalidade.