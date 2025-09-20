Lotofácil

Aposta ganhadora da Lotofácil 3492 hoje é de Balneário Piçarras

Ganhador vai levar R$ 1,6 milhão

Escrito por Anny Malagolini
O resultado da Lotofácil 3492 foi divulgado pelas Loterias Caixa e teve as seguintes dezenas: 02-03-04-08-09-10-13-17-18-19-20-21-22-23-25. A aposta ganhadora do sorteio de sábado, 20 de setembro, foi registrada na cidade de Balneário Piçarras, em Santa Catarina.

Cidade dos ganhadores da Lotofácil 3492

Em Balneário Piçarras, uma aposta acertou sozinha o resultado da Lotofácil de e ganhou o prêmio de R$ 1,6 milhão. Outras 189 apostas ganharam, R$ 1.814,92, cada uma.

15 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 1.635.943,32

14 acertos – 189 apostas ganhadoras, R$ 1.814,92

13 acertos – 8029 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos – 103979 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos – 568249 apostas ganhadoras, R$ 7,0

Para receber o prêmio da aposta acertadora do resultado da Lotofácil de ontem de até R$ 1.903,98, pode retirar em lotéricas ou agências da Caixa. Mas, se o valor ultrapassar, somete será possível nos bancos CAIXA e mediante documentos pessoais como: R.G, C.P.F e recibo original da aposta.

Qual o dia do próximo sorteio da Lotofácil?

Na segunda-feira, dia 22, será realizado, assim, o sorteio da Lotofácil, concurso 3493, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio estimado é de  R$ 1,8 milhão e, para ganhar, as apostas precisam ser feitas até às 19h em casa lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Mas na modalidade também ganham prêmios as apostas que marcam 14, 13, 12 e 11 acertos no resultado.

