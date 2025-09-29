Aposta ganhadora da Lotofácil 3499 é do Méier, bairro do RJ

O resultado da Lotofácil 3499 foi divulgado pelas Loterias Caixa, e apenas uma aposta foi a ganhadora do sorteio de segunda-feira, 29 de setembro. O bilhete com todas as dezenas do prêmio máximo foi registrado no bairro do Méier, na cidade do Rio de Janeiro.

Veja os números do resultado da Lotofácil aqui.

Cidade dos ganhadores da Lotofácil 3499

Nesta segunda, apenas um jogo acertou as quinze dezenas do resultado da Lotofácil 3499.

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 1.073.167,21

14 acertos

295 apostas ganhadoras, R$ 1.089,68

13 acertos

9759 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

115198 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

563568 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Qual o dia do próximo sorteio da Lotofácil?

Na quarta-feira, dia 24, será realizado, assim, o sorteio da Lotofácil, concurso 3495, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 1,8 milhão e, para ganhar, as apostas precisam ser feitas até às 19h em casa lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Mas na modalidade também ganham prêmios as apostas que marcam 14, 13, 12 e 11 acertos no resultado.

Para receber o prêmio da aposta acertadora do resultado da Lotofácil de ontem de até R$ 1.903,98, pode retirar em lotéricas ou agências da Caixa. Mas, se o valor ultrapassar, somete será possível nos bancos CAIXA e mediante documentos pessoais como: R.G, C.P.F e recibo original da aposta.