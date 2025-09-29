Lotofácil

Aposta ganhadora da Lotofácil 3499 é do Méier, bairro do RJ

Ganhador desta segunda-feira vai levar R$ 1 milhão

Escrito por Anny Malagolini
Lotofácil 3499 DCI

O resultado da Lotofácil 3499 foi divulgado pelas Loterias Caixa, e apenas uma aposta foi a ganhadora do sorteio de segunda-feira, 29 de setembro. O bilhete com todas as dezenas do prêmio máximo foi registrado no bairro do Méier, na cidade do Rio de Janeiro.

Veja os números do resultado da Lotofácil aqui.

Cidade dos ganhadores da Lotofácil 3499

Nesta segunda, apenas um jogo acertou as quinze dezenas do resultado da Lotofácil 3499.

15 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 1.073.167,21

14 acertos
295 apostas ganhadoras, R$ 1.089,68

13 acertos
9759 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
115198 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
563568 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Qual o dia do próximo sorteio da Lotofácil?

Na quarta-feira, dia 24, será realizado, assim, o sorteio da Lotofácil, concurso 3495, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio estimado é de  R$ 1,8 milhão e, para ganhar, as apostas precisam ser feitas até às 19h em casa lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Mas na modalidade também ganham prêmios as apostas que marcam 14, 13, 12 e 11 acertos no resultado.

Para receber o prêmio da aposta acertadora do resultado da Lotofácil de ontem de até R$ 1.903,98, pode retirar em lotéricas ou agências da Caixa. Mas, se o valor ultrapassar, somete será possível nos bancos CAIXA e mediante documentos pessoais como: R.G, C.P.F e recibo original da aposta.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Confira o resultado da Lotofácil 3499 hoje e ganhadores de segunda

Confira o resultado da Lotofácil 3498 hoje e ganhadores de sábado

Confira o resultado da Lotofácil 3497 hoje e ganhadores de sexta

Confira o resultado da Lotofácil 3496 hoje e ganhadores de quinta

Confira o resultado da Lotofácil 3495 hoje e ganhadores de quarta

Resultado da Lotofácil 3494 sai para cidades de SP e PE

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes